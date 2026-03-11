Ultime News

11 Mar 2026 Un ponte tra scuola e lavoro: con "Talent Scout" gli industriali premiano 22 bravissimi
11 Mar 2026 Area fitness, Forus apre le porte della nuova palestra con un open day
11 Mar 2026 Decimo Guastatori, cerimonia solenne per celebrare il Centenario
11 Mar 2026 Happiness Boys, al Ponchielli le installazioni artistiche degli studenti dell'IIS Stradivari
11 Mar 2026 Una discarica abusiva a due passi da quella ufficiale: ripulita dai Limpiadores
Ascolti tv, ‘Le libere donne’ con Lino Guanciale vince la prima serata

(Adnkronos) –
‘Le libere donne’ ha vinto la prima serata di ieri, 10 marzo, con il 17,8% di share. La fiction di Rai1 con Lino Guanciale, liberamente ispirata al romanzo dello psichiatra Mario Tobino, ha incollato allo schermo 2.851.000 telespettatori. Su Canale 5 lo show musicale ‘Taratata – Tutto in una Notte’ condotto da Paolo Bonolis ha conquistato 1.531.000 telespettatori con uno share del 13,4%. Su La 7 ‘DiMartedì’ ha raggiunto 1.600.000 telespettatori e il 10,4%. Su Italia 1 ‘Le Iene presentano: Inside’ ha totalizzato 1.021.000 telespettatori e 9,2%.  

Su Rete 4 ‘È Sempre Cartabianca’ ha radunato 540.000 telespettatori, pari al 4,4%. Poco sotto con il 4,1% c’è ‘Stasera a Letto Tardi’, in onda su Rai2, che è stato visto da 576.000 telespettatori. Su Rai3 ‘FarWest’ ha segnato 592.000 telespettatori, pari al 3,7%. Infine, su Tv8 ‘Italia’s Got Talent’ ha intrattenuto 343.000 telespettatori (2,6%), mentre sul Nove ‘Cash or Trash – La Notte dei Tesori’ 372.000 telespettatori (2,2%). 

Nella fascia access prime time, su Rai1 ‘Cinque Minuti’ ha interessato 4.437.000 telespettatori (21,5%), mentre ‘Affari Tuoi’ 5.038.000 telespettatori, pari al 23,5%. Su Canale 5, ‘La Ruota della Fortuna’ ha conquistato 4.969.000 telespettatori pari al 23,3%. Nel daytime pomeridiano, ‘2 di Picche’ – in onda su Rai2 con la conduzione di Tommaso Cerno – ha raggiunto 694.000 telespettatori, pari al 5,9%. 

