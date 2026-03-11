Cremonese in ritiro a Torre Boldone in vista della sfida alla Fiorentina

Non sono state ore semplici. La sconfitta di Lecce, anche per come arrivata, non è facilmente digeribile. Anche per questo la Cremonese ha deciso, in vista del match contro la Fiorentina di lunedì sera, di andare in ritiro a Torre Boldone, per preparare al meglio il prossimo impegno di campionato. La squadra, dopo l’allenamento delle 15 di giovedì, raggiungerà la meta bergamasca.

Ora serve voltare pagina, perché ci sono ancora 30 punti a disposizione per inseguire la salvezza. Il prossimo match contro i gigliati è già la prima occasione per cambiare passo. Allo Zini arriva una Viola a un solo punto di distanza in classifica, e le possibilità di uscire dalla zona retrocessione ci sono eccome.

Mister Davide Nicola ha quasi tutta la rosa a disposizione, ma il “quasi” pesa: sarà infatti sicuramente assente Federico Baschirotto, perno della difesa. Anche Giuseppe Pezzella non prenderà parte al match, vista l’espulsione nel finale a Lecce. Al suo posto potrebbe giocare uno tra Zerbin e Floriani Mussolini, a meno che il tecnico grigiorosso scelga di optare per una variazione del sistema tattico. Torna a disposizione invece Filippo Terracciano dopo la squalifica scontata al Via del Mare, un recupero determinante per la fase difensiva e di prima impostazione.

Al di là delle scelte che verranno fatte da Nicola, alla Cremonese servirà una prestazione di spessore per uscire da un periodo difficile in termini di risultati. Già a partire da lunedì sera, con la spinta e il calore del proprio pubblico.

© Riproduzione riservata