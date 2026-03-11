Ultime News

Di Genova (Fastweb+Vodafone): “Investiamo 1,5 mld l’anno in infrastrutture per sicurezza e qualità”

(Adnkronos) – Garantire sicurezza e qualità dei dati lungo tutta la filiera del mercato business, investendo in infrastrutture e tecnologie proprietarie. È questo l’impegno ribadito da Augusto Di Genova, Chief B2B Officer di Fastweb+Vodafone, intervenendo alla quinta edizione di LetExpo – Logistics Eco Transport, la manifestazione dedicata a trasporti, logistica, servizi alle imprese e sostenibilità organizzata da Alis Service in collaborazione con Veronafiere e promossa da Alis – Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile. 

“Il nostro impegno è garantire sicurezza e qualità su tutta la filiera del mercato business, grazie a infrastrutture e soluzioni proprietarie che fanno la differenza nella protezione e nella gestione del dato”, ha spiegato Di Genova. Le soluzioni sviluppate dall’azienda coprono diversi ambiti del settore dei trasporti e della logistica: “Andiamo da applicazioni IoT per i porti a soluzioni dedicate al trasporto ferroviario, tutte basate su asset proprietari” 

Secondo Di Genova, la capacità di investimento rappresenta un fattore determinante per lo sviluppo del comparto: “Crediamo che la differenza la faccia chi è in grado di investire. Noi investiamo circa 1,5 miliardi di euro l’anno nei nostri asset”. Una strategia che, ha concluso, consente “di offrire un valore concreto all’utente finale e allo stesso tempo sviluppare attività coerenti con gli obiettivi di business sia del cliente sia dell’operatore che fornisce il servizio”. 

