Fardelli: “Difensore civico non è nemico della Pa ma ponte per cittadini”

(Adnkronos) – “Questo protocollo significa essere a disposizione dei cittadini che si rivolgono ai comuni, e noi vogliamo essere quel ponte che accorcia la distanza tra cittadino e pubblica amministrazione.

In questo, il dialogo con i comuni è fondamentale, è il nostro pane quotidiano, e vorremmo instaurare un nuovo tipo di rapporto dove il difensore civico viene visto non come un nemico della pubblica amministrazione all’interno degli uffici comunali, ma come colui che cerca di aiutare il cittadino quando ha un problema nei confronti della pubblica amministrazione”. Così all’Adnkronos il Difensore civico della Regione Lazio è presidente del coordinamento nazionale dei Difensori civici Marino Fardelli, a margine della firma del protocollo d’intesa fra Difensore civico del Lazio e Anci Lazio, siglato stamane al Consiglio Regionale di via della Pisana. “La firma di questo protocollo – prosegue Fardelli – serve anche a farci conoscere ulteriormente dai cittadini e a far conoscere loro i progetti che stiamo portando avanti. Il lavoro con il consiglio regionale del Lazio e con il suo presidente Antonello Aurigemma testimoniano che c’è attenzione sui temi che riguardano la costruzione di una cittadinanza attiva, a cui vorremmo far arrivare il nostro messaggio di essere vicini in maniera gratuita a beneficio dei cittadini”.