Piloni: "La maggioranza in regione rifiuta di approvare una mozione pro agricoltori"

“La destra che governa Regione Lombardia ha bocciato la trattazione di urgenza della mozione che abbiamo portato in aula per sostenere gli allevatori, soprattutto per affrontare la crisi del prezzo del latte. La stessa destra che ieri mattina era fuori dal Pirellone insieme agli agricoltori, compresi i miei colleghi cremonesi, a darsi le pacche sulle spalle, a dire agli allevatori che hanno ragione, in aula preferisce andare a casa presto piuttosto che affrontare concretamente i loro problemi. Vergogna”: lo dichiara il consigliere regionale del Pd Matteo Piloni.

La dichiarazione dopo che Consiglio regionale la maggioranza composta da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati ha bocciato la possibilità di discutere una mozione urgente depositata dal Partito Democratico per chiedere alla Regione, nella persona del presidente Attilio Fontana e dell’assessore all’agricoltura Alessandro Beduschi, di attivarsi presso il ministero e la Commissione europea per promuovere misure a sostegno del settore lattiero caseario, una più trasparente ed equa definizione del prezzo della materia prima e l’istituzione di una Organizzazione Comune di Mercato ad hoc.

