10 Mar 2026 Levriero precipita dalla terrazza di una casa e muore sul colpo. Indagini in corso
10 Mar 2026 Benessere animale e Carbon farming: focus sulle filiere agroalimentari in evoluzione
10 Mar 2026 Centenario del Decimo Reggimento Guastatori al via con il concerto della Fanfara
10 Mar 2026 Incidente a Sospiro, auto finisce nel fosso: due coinvolti
10 Mar 2026 José Hernandez, chi è il nuovo fidanzato di Chiara Ferragni: lavoro, età e origini
Qatar, allarme missili in tv durante… la Champions League

Allarme missili in Qatar durante… la Champions League. Oggi, martedì 10 marzo, negli studi di Bein Sports è suonato l’allarme antimissili, figlio della continua rappresaglia dell’Iran dopo l’attacco di Stati Uniti e Israele, su tutti i telefoni delle persone presenti per commentare l’andata degli ottavi di finale della massima competizione europea. 

È successo tutto in diretta. Mentre giornalisti e ospiti stavano parlando dei risultati maturati al termine delle sfide di Champions, i discorsi sono stati interrotti dal suono dei dispositivi, creando qualche momento di panico generale.  

Il tutto è stato spiegato in diretta agli spettatori, con la situazione che è poi tornata alla normalità e si è potuto quindi tornare a parlare di calcio. 

 

