Cronaca
Scontro tra due auto sulla via Mantova a Pessina: illesi i conducenti
L'impatto frontale - laterale è avvenuto attorno alle 19 all'intersezione con il bivio per Isola Dovarese
Scontro tra due auto attorno alle 19 lungo la via Mantova, all’altezza dell’intersezione con la biforcazione per Isola Dovarese. Coinvolte una Volkswagen Polo e una Citroen Ds; lo scontro, causato verosimilmente da una mancata precedenza, è stato frontale – laterale.
Danni alle autovetture, ma nessuna grave conseguenza per i due conducenti, di 44 e 33 anni.
Su posto i sanitari della Cremona Soccorso e i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi.
