Ultime News

11 Mar 2026 Scontro tra due auto sulla via Mantova a Pessina: illesi i conducenti
11 Mar 2026 Cura dell'obesità, a San Camillo presentato il Percorso Multidisciplinare
11 Mar 2026 Le aziende tra responsabilità, processi e prevenzione: seminario all'Università Cattolica
11 Mar 2026 Vende i mobili, ma a pagare è lei. Oltre il danno, la beffa: imputato assolto
11 Mar 2026 Nasce il Comitato "Grandi carnivori". Obiettivo: monitorare e prevenire i danni
Cronaca

Scontro tra due auto sulla via Mantova a Pessina: illesi i conducenti

di Giuliana Biagi

L'impatto frontale - laterale è avvenuto attorno alle 19 all'intersezione con il bivio per Isola Dovarese

Il luogo dell'incidente(Foto Davide Capelli)
Fill-1

Scontro tra due auto attorno alle 19 lungo la via Mantova, all’altezza dell’intersezione con la biforcazione per Isola Dovarese. Coinvolte una Volkswagen Polo e una Citroen Ds; lo scontro, causato verosimilmente da una mancata precedenza, è stato frontale – laterale.

Danni alle autovetture, ma nessuna grave conseguenza per i due conducenti, di 44 e 33 anni.

Su posto i sanitari della Cremona Soccorso e i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi.

 

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...