Ultime News

11 Mar 2026 Università Cattolica, prolusione di chef Carlo Cracco per il Dies Academicus
11 Mar 2026 Centenario del X Guastatori: alla Col di Lana l'annullo postale creato per l'occasione
11 Mar 2026 Pd, il 14 marzo elezione nuovo segretario. Azzali unico candidato
11 Mar 2026 "Mia madre curata con professionalità e dedizione", un plauso ai sanitari dell'Asst
11 Mar 2026 Verde in città: nuovo orto urbano alla scuola Lacchini, si amplia quello di S.Bernardo
Nazionali

Sinner-Tien ai quarti di Indian Wells: orario, precedenti e dove vedere il match

(Adnkronos) –
Jannik Sinner torna in campo a Indian Wells. Domani, giovedì 12 marzo, il fuoriclasse azzurro affronta l’americano Learner Tien nei quarti di finale del Masters 1000 americano. Il numero 2 del ranking Atp arriva dal successo agli ottavi contro Joao Fonseca, mentre Tien ha eliminato nell’ultimo turno Davidovich Fokina. Ecco orario, precedenti e dove vederla in tv e streaming.  

Il match tra Sinner e Tien sarà il secondo confronto tra i due tennisti. L’unico precedente risale al 1° ottobre 2025, quando Jannik vinse in due set, 6-2 6-2, nella finale del China Open di Pechino. 

Sinner-Tien, come tutte le altre partite del Masters 1000 di Indian Wells, sarà visibile in diretta su Sky, canali Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max. Match disponibile anche in streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW Tv. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...