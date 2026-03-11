Ultime News

11 Mar 2026 Caro carburante, i cremonesi: "Serve un taglio delle accise"
11 Mar 2026 Piloni: "La maggioranza in regione rifiuta di approvare una mozione pro agricoltori"
11 Mar 2026 Cremonadue CharityRUN, appuntamento il 12 aprile
11 Mar 2026 Guida sotto l'effetto di cocaina, denunciato 56 enne
11 Mar 2026 Carabinieri, doppia denuncia per 28enne senza fissa dimora
Nazionali

Stasera tutto è possibile, oggi 11 marzo: la seconda puntata a tema ‘Step Duel’

(Adnkronos) – Torna oggi, mercoledì 11 marzo, alle 21.20 su Rai 2, ‘Stasera tutto è possibile’, il comedy show condotto da Stefano De Martino con il secondo appuntamento a tema ‘Step Duel’. 

Tra gli ospiti: Francesco Paolantoni, Biagio Izzo, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito, Brenda Lodigiani, Nek, Aurora Leone e Fabio Balsamo dei ‘The Jackal’. Tornerà, poi, Claudio Lauretta nei panni di Gerry Scotti.  

La parola d’ordine dello show – in onda, come da tradizione, dall’Auditorium Rai di Napoli – resta la stessa di sempre: divertirsi, tra leggerezza e risate. Tutti gli ospiti si mettono in gioco e improvvisano nelle varie prove, a cominciare dall’immancabile icona del programma: ‘La Stanza inclinata’. Tra gli altri giochi della serata: ‘Stammi dietro dance’, ‘Segui il labiale’ e ‘Do re mi fa male’. 

Presenti, in ogni puntata, il dj Claudio Cannizzaro e il Panda, mascotte del programma. 

