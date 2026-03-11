Pomeriggio di tensione per più interventi nei confronti di un uomo in stato di alterazione. I Carabinieri e di Cremona hanno denunciato, in due distinte occasioni, un uomo di 28 anni.

I fatti risalgono al 9 marzo quando, verso le 14, in via Monsignor Assi, una pattuglia dell’Arma, durante le attività di controllo del territorio ha individuato il 28enne, senza fissa dimora, in palese stato di alterazione.

L’uomo, visibilmente ubriaco, è stato fermato e sottoposto a controllo e i militari lo hanno trovato in possesso di una modica quantità di droga, pari a 0,10 grammi di hashish. E’ stato sanzionato per ubriachezza molesta e segnalato alla Prefettura per il possesso per uso personale di sostanza stupefacente.

Durante il pomeriggio il 28enne ha continuato a creare problemi. Infatti, a distanza di appena un’ora, intorno alle 15, lo stesso individuo è entrato in un supermercato dove ha tentato di rubare generi alimentari per un valore di poco più di 20 euro.

E’ scattata la segnalazione ai Carabinieri e al controllo, il giovane ha reagito con violenza, assumendo un atteggiamento sprezzante e oltraggioso. Si è scagliato contro i militari, opponendo una decisa resistenza e bersagliandoli con parole offensive.

Di fronte all’aggressione verbale e fisica, hanno bloccato l’uomo e lo hanno accompagnato in caserma. Nessuno ha riportato ferite e, al termine degli accertamenti, il 28enne è stato denunciato per i reati di tentato furto, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

