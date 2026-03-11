Ultime News

11 Mar 2026 Caro carburante, i cremonesi: "Serve un taglio delle accise"
11 Mar 2026 Piloni: "La maggioranza in regione rifiuta di approvare una mozione pro agricoltori"
11 Mar 2026 Cremonadue CharityRUN, appuntamento il 12 aprile
11 Mar 2026 Guida sotto l'effetto di cocaina, denunciato 56 enne
11 Mar 2026 Carabinieri, doppia denuncia per 28enne senza fissa dimora
Ucraina, droni russi su Kharkiv: almmeno due morti

(Adnkronos) – Un attacco con droni russi ha ucciso almeno due persone e ne ha ferite altre sette a Kharkiv, in Ucraina. A dichiararlo sono state oggi le autorità locali. “Due persone sono state uccise nell’attacco russo al distretto di Shevchenkivsky a Kharkiv”, ha dichiarato Oleg Synegubov, capo dell’amministrazione militare regionale, su Telegram. Un edificio aziendale ha preso fuoco, ha aggiunto, precisando che tre donne e quattro uomini sono rimasti feriti. “Secondo i primi rapporti, tutti riportano traumi dovuti all’esplosione, di varia gravità”, ha aggiunto.  

Kharkiv, città universitaria e industriale vicino al confine con la Russia, è stata presa di mira quasi quotidianamente dai raid aerei di Mosca dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina nel febbraio 2022. 

 

