Un ponte tra scuola e lavoro: con "Talent Scout" gli industriali premiano 22 bravissimi

In un mondo del lavoro in continua trasformazione, valorizzare i talenti è fondamentale per affrontare presente e futuro.

Con questo obiettivo, anche per l’anno scolastico in corso l’Associazione Industriale ha organizzato l’iniziativa “Talent Scout”, dedicata agli istituti superiori della provincia. Un progetto ormai rodato, giunto alla sua ventiduesima edizione, come ventidue sono stati i ragazzi e le ragazze premiati nella sala conferenze della sede cittadina dell’Associazione in Piazza Cadorna.

“È stata una mattinata stupenda: siamo arrivati alla ventiduesima edizione di questo evento – spiega Davide Nicoletti, presidente dei Giovani Industriali di Cremona –. Dopo due anni da vicepresidente con delega all’Education, questo è il mio primo anno da presidente, e portiamo avanti con convinzione questa iniziativa. Ricordo che il Gruppo Giovani della nostra Associazione ha la delega all’Education: siamo il ponte tra il mondo della scuola e quello delle imprese“.

“Intercettiamo gli studenti – prosegue Nicoletti – per far capire loro che a Cremona si può restare, si può studiare grazie ai poli universitari nati negli ultimi anni, e soprattutto che nella nostra provincia ci sono molte imprese alla ricerca di nuove risorse. È proprio in un contesto segnato dal calo demografico, sia nazionale sia locale, che dobbiamo impegnarci: ce lo siamo dati come missione“.

L’evento, organizzato con il sostegno di alcune banche del territorio, si è svolto in collaborazione con Informa Giovani e la Camera di Commercio di Cremona, Mantova e Pavia. Tra i saluti istituzionali anche quello del presidente Gian Domenico Auricchio.

“Premiamo giovani che si sono distinti in attività che li preparano al lavoro – conferma Auricchio –. Ma è anche un’iniziativa di rete: oltre alla Camera di Commercio e ai Giovani Industriali, coinvolge scuole, banche e Informa Giovani. Credo che questa sia una formula davvero vincente“.

Numerosi i partecipanti da tutta la provincia: un centinaio gli studenti selezionati per sostenere i colloqui con gli imprenditori. Ventidue i vincitori provenienti da sette istituti del territorio.

Nello specifico, si tratta del Pacioli di Crema e del Torriani, Ghisleri, Manin, Einaudi, Beata Vergine e Liceo Vida di Cremona.

Per i bravissimi, una gift card per l’acquisto di libri e la possibilità di vivere esperienze formative in azienda, in forma di alternanza scuola-lavoro.

“Questo è un progetto cardine – afferma Paride Spinelli, vicepresidente dei Giovani Industriali –. È il progetto più longevo che portiamo avanti sul territorio: coinvolgiamo molte scuole da tanti anni con una collaborazione stretta e positiva. Quest’anno abbiamo introdotto alcune piccole innovazioni: abbiamo coinvolto più imprenditori, soprattutto giovani. Per alcuni è stata la prima partecipazione al Talent Scout. Il presidente e io ci siamo messi un po’ da parte, lasciando spazio alla componente imprenditoriale nella presentazione di sé, delle proprie aziende e nel dialogo con le scuole”.

“Con questo progetto – prosegue Spinelli – abbiamo sprigionato moltissime energie, e siamo pronti a liberarne altre con un tavolo di lavoro che apriremo a breve. Il futuro è tutto da immaginare, progettare e costruire. I ragazzi devono credere nelle proprie capacità, e noi siamo qui per accompagnarli“.

“I giovani sono inevitabilmente il nostro futuro – conclude Auricchio –. Giovani preparati, che affrontano scuola e vita con serietà e spirito costruttivo, rappresentano il miglior viatico per il futuro del nostro Paese e della nostra comunità”.

Di seguito, l’elenco dei vincitori:

1. Kaur Kiranpreet, Istituto Pacioli di Crema

2. Longaretti Lorenzo, Istituto Pacioli di Crema

3. Maccalli Ryan, Istituto Pacioli di Crema

4. Cornalba Gioele, Istituto Pacioli di Crema

5. Menclossi Arianna, Istituto Pacioli di Crema

6. Pamovio Samuele, Istituto Pacioli di Crema

7. Parmigiani Simone, Istituto Pacioli di Crema

8. Castagnidoli Mattia, Istituto Anguissola di Cremona

9. Mazzotti Giorgia, Istituto Anguissola di Cremona

10. Rizk Sama, Istituto Torriani di Cremona

11. Salute Salvatore, Istituto Torriani di Cremona

12. Crotti Martina, Istituto Torriani di Cremona

13. Cironi Luca, Istituto Torriani di Cremona

14. Picozzi Alyssa, Istituto Einaudi di Cremona

15. El Mouadane Rawia, Istituto Einaudi di Cremona

16. Agnimel Melem, Andrea Istituto Einaudi di Cremona

17. Biasoli Cecilia, Istituto Beata Vergine di Cremona

18. Bertana Laura, Istituto Ghisleri di Cremona

19. Bekraoui Sarah, Istituto Ghisleri di Cremona

20. Arisi Ettore Telemaco, Istituto Manin di Cremona

21. Franchetti Carolina, Istituto Manin di Cremona

22. Maffini Luca, Istituto Vida di Cremona

