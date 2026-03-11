Una discarica abusiva a due passi da quella ufficiale: ripulita dai Limpiadores

A pochi metri dalla piattaforma della differenziata di A2A, a San Rocco, sorge una discarica bis, frutto dell’inciviltà e del disinteresse per una minima tutela dell’ambiente e del bene comune.

Residui di elettrodomestici, materiale elettrico e telefoni cellulari, pesanti rotoli di plastica derivanti da scarti dell’edilizia, pezzi di utensili da lavoro, tazzine e su tutto, una bicicletta pressochè integra, ma impantanata da chissà quando nel fondo del fosso che costeggia la recinzione della piattaforma.

Tutto questo e molto altro è stato recuperato stamattina e smaltito nei cassoni della differenziata, da due volontari del Gruppo Los Limpiadores de Estrellas, rigorosamente anonimi ma ormai riconosciuti da tanti per il lavoro quotidiano che svolgono in città e dintorni.

In particolare, la bicicletta è stata estratta con grande fatica scendendo nella scarpata del corso d’acqua muniti solo di guanti e di un rastrello prestato dagli addetti alla piattaforma. Una volta trainata sulla sponda, ha completato il triste quadro dei rifiuti abbandonati raccolti durante la mattinata.

Un lavoro incessante e apparentemente senza fine, solo l’ultima tappa di una percorso quotidiano che i volontari conducono da tempo. Di pochi giorni fa la rimozione della discarica abusiva di inerti e rifiuti vari che si era creata sulla via Castelverde due mesi fa. “Una delle zone più belle di Cremona è stata restituita ai cittadini che in gran numero passeggiano o vanno in bicicletta lungo la strada”, avevano comunicato i volontari.

Pulita anche via Erno dall’incrocio con la via Castelverde fino a via Bergamo e recuperata una gran quantità di rifiuti di ogni genere (un bancale, scarti di cibo, padelle, lattine, plastiche ed altro) portati in discarica.

“Ci permettiamo di ricordare – l’unico appello dei volontari – che, quando si formano questi punti di scarico abusivi, la velocità nelle rimozione è fondamentale ed evita indesiderato “effetto valanga” in cui molti passanti e automobilisti si sentono erroneamente autorizzati ad aggiungere rifiuti con l’alibi del “tanto è già sporco”.

