Cronaca

Una discarica abusiva a due passi da quella ufficiale: ripulita dai Limpiadores

di Giuliana Biagi

Questa mattina surplus di lavoro per il gruppo di volontari che, tra l'altro, hanno recuperato dal corso d'acqua di via Carpenella una pesante bicicletta impantanata nel fango

Gli scarti edili recuperati in via Castelverde
I rifiuti recuperati a ridosso della piattaforma per la differenziata gestita da Aprica
Fill-1

A pochi metri dalla piattaforma della differenziata di A2A, a San Rocco, sorge una discarica bis, frutto dell’inciviltà e del disinteresse per una minima tutela dell’ambiente e del bene comune.

Residui di elettrodomestici, materiale elettrico e telefoni cellulari, pesanti rotoli di plastica derivanti da scarti dell’edilizia, pezzi di utensili da lavoro, tazzine e su tutto, una bicicletta pressochè integra, ma impantanata da chissà quando nel fondo del fosso che costeggia la recinzione della piattaforma.

Tutto questo e molto altro è stato recuperato stamattina e smaltito nei cassoni della differenziata, da due volontari del Gruppo Los Limpiadores de Estrellas, rigorosamente anonimi ma ormai riconosciuti da tanti per il lavoro quotidiano che svolgono in città e dintorni.

In particolare, la bicicletta è stata estratta con grande fatica scendendo nella scarpata del corso d’acqua muniti solo di guanti e di un rastrello prestato dagli addetti alla piattaforma. Una volta trainata sulla sponda, ha completato il triste quadro dei rifiuti abbandonati raccolti durante la mattinata.

Un lavoro incessante e apparentemente senza fine, solo l’ultima tappa di una percorso quotidiano che i volontari conducono da tempo. Di pochi giorni fa la rimozione della discarica abusiva di inerti e rifiuti vari che si era creata sulla via Castelverde due mesi fa. “Una delle zone più belle di Cremona è stata restituita ai cittadini che in gran numero passeggiano o vanno in bicicletta lungo la strada”, avevano comunicato i volontari.

Pulita anche via Erno dall’incrocio con la via Castelverde fino a via Bergamo e  recuperata una gran quantità di rifiuti di ogni genere (un bancale, scarti di cibo, padelle, lattine, plastiche ed altro) portati in discarica.

“Ci permettiamo di ricordare – l’unico appello dei volontari – che, quando si formano questi punti di scarico abusivi, la velocità nelle rimozione è fondamentale ed evita indesiderato “effetto valanga” in cui molti passanti e automobilisti si sentono erroneamente autorizzati ad aggiungere rifiuti con l’alibi del “tanto è già sporco”.

© Riproduzione riservata
