Ultime News

11 Mar 2026 Un ponte tra scuola e lavoro: con "Talent Scout" gli industriali premiano 22 bravissimi
11 Mar 2026 Area fitness, Forus apre le porte della nuova palestra con un open day
11 Mar 2026 Decimo Guastatori, cerimonia solenne per celebrare il Centenario
11 Mar 2026 Happiness Boys, al Ponchielli le installazioni artistiche degli studenti dell'IIS Stradivari
11 Mar 2026 Una discarica abusiva a due passi da quella ufficiale: ripulita dai Limpiadores
Nazionali

Venezia, perseguita ex professore per bocciatura: braccialetto elettronico a 26enne

(Adnkronos) – Malgrado fossero passati anni continuava a perseguitare il suo ex professore, colpevole ai suoi occhi della sua ingiusta bocciatura alle scuole superiori, con minacce e molestie sui principali social network. Finché il docente a febbraio scorso non ha deciso di sporgere querela.  

Così per un 26enne di Favaro Veneto (Venezia) la settimana scorsa il Gip del tribunale di Venezia ha deciso l’applicazione del braccialetto elettronico col divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dal suo ex prof, oltre naturalmente al divieto di comunicazione “in qualsiasi forma”.  

Il giovane veneziano già tre anni fa era stato condannato per atti persecutori sempre nei confronti del suo ex professore, ma il rancore per la bocciatura era tale che a gennaio aveva ripreso a vessarlo.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...