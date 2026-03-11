Virgilio incontra la presidente dei commercialisti Pasquali: focus su giovani e sinergie

A Palazzo Comunale il sindaco di Cremona Andrea Virgilio ha incontrato la neo presidente dell’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili della provincia di Cremona Elisabetta Pasquali, accompagnata dal vicepresidente Ruggero Ferrari e dalle consigliere Francesca Biondelli e Alessandra Vaiani, che nel nuovo Consiglio ricoprono rispettivamente le cariche di segretario e tesoriere.

L’incontro è stato occasione per un confronto su alcuni temi centrali. In particolare, l’attenzione si è concentrata sul coinvolgimento dei giovani e sull’importanza di accompagnarli nel mondo delle professioni. Si tratta di un ambito sul quale l’amministrazione comunale è da tempo impegnata, attraverso iniziative e progettualità sviluppate in collaborazione con istituzioni e università, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo di Cremona come città sempre più universitaria.

In questo contesto si inseriscono anche le attività di orientamento e formazione promosse dall’Informagiovani, oltre agli interventi di recupero e valorizzazione di spazi urbani e luoghi del patrimonio storico cittadino, destinati a diventare ambienti di aggregazione, sale studio e spazi dedicati alle associazioni, alla musica e alle attività giovanili.

Altro tema affrontato nel corso dell’incontro è stato il rapporto con il territorio e la possibilità di sviluppare forme di collaborazione tra l’ordine professionale e l’amministrazione comunale.

“Dal nuovo Consiglio – ha dichiarato il sindaco Andrea Virgilio – e dalla neo presidente Pasquali, che ho avuto il piacere di incontrare, è stata espressa la massima disponibilità a costruire collaborazioni con il Comune di Cremona e con il territorio. Di questo voglio ringraziare tutti i consiglieri, perché per un’amministrazione poter contare su competenze e professionalità come le loro significa avere la garanzia di lavorare su basi solide e dare vita anche a iniziative congiunte capaci di mettere in dialogo il settore pubblico con il mondo delle imprese e delle professioni”.

Convergenza di intenti è stata espressa anche da Pasquali: “Un proponimento del nuovo consiglio – ha aggiunto – è quello di valorizzare il ruolo dei commercialisti, le competenze nella consulenza e nei servizi che quotidianamente mettiamo a disposizione delle imprese, degli Enti Pubblici e dei privati cittadini.

Anche agevolare e promuovere la coesione intergenerazionale e supportare i giovani rappresentano una priorità.

Poter promuovere rapporti costruttivi e condividere intenti comuni con le Istituzioni del territorio e a servizio della comunità rappresenta un valore”.

