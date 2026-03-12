18 marzo, giornata delle vittime da Coronavirus: un minuto di silenzio all’inizio delle lezioni

In occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia da Coronavirus, istituita nel 2020 dal Parlamento per conservare e rinnovare la memoria di tutte le persone decedute a causa della pandemia da Covid-19, a sei anni da quel periodo così doloroso, il Comune di Cremona organizza una cerimonia, aperta a tutta la cittadinanza, che si terrà martedì 18 marzo, alle ore 17, presso la targa commemorativa posta sotto i portici del Cortile Federico II di Palazzo Comunale.

La targa – scoperta il 3 giugno 2021 durante la visita a Cremona Presidente della Repubblica Sergio Mattarella – reca la seguente dicitura: In memoria dei cittadini e delle cittadine cremonesi morti per il Covid-19, del coraggio delle loro famiglie, della cura degli operatori sanitari, del lavoro di tanti per affrontare insieme la pandemia. Per non dimenticare la passione affinché la Comunità sia più forte e, dopo tanto dolore, possa costruire nuove strade di futuro.

La cerimonia si aprirà con un minuto di silenzio in ricordo delle vittime e sulla facciata di Palazzo Comunale saranno esposte le bandiere a mezz’asta, come previsto anche dal cerimoniale di Stato in segno di lutto. Dopo la benedizione della corona d’alloro posta sotto la targa commemorativa, e un momento di preghiera a cura di don Davide Barili, si terranno gli interventi istituzionali e un momento di riflessione, in collaborazione con Asst di Cremona, con le testimonianze di due sanitari che sono stati in prima linea durante la pandemia: Antonio Coluccello, anestesista e rianimatore (in pensione da qualche mese) già direttore facente funzioni della Terapia Intensiva in epoca Covid, e Paola Parma, ostetrica, coordinatrice infermieristica di Ostetricia.

Il sindaco Andrea Virgilio ha voluto estendere l’invito a partecipare a questo momento di raccoglimento a tutte le studentesse e gli studenti delle scuole presenti sul territorio, chiedendo inoltre di osservare nella stessa giornata del 18 marzo, un minuto di silenzio all’inizio delle lezioni.

Sarà un’occasione per ricordare le vittime del Covid-19 e per non dimenticare il dolore di chi ha perso una persona cara in quei mesi difficili. Sarà anche un momento per rendere omaggio e ringraziare il personale sanitario che, con straordinario impegno, professionalità e senso di responsabilità, ha sostenuto pazienti e famiglie affrontando senza sosta le sfide di quel periodo drammatico.

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare a questo momento di riflessione e di memoria collettiva, un’occasione per stringersi assieme e ricordare quanto vissuto, con la speranza di non dimenticare mai l’importanza della solidarietà e della cura reciproca.

