Addio a Enrica Bonaccorti, il regalo speciale di Renato Zero al concerto a Roma

Un abbraccio destinato a restare nella memoria, quello tra Renato Zero e Enrica Bonaccorti, la conduttrice scomparsa oggi, giovedì 12 marzo, dopo un tumore al pancreas.

Lo scorso 25 gennaio Renato Zero si era esibito al Palazzo dello Sport a Roma, nella seconda tappa del suo ‘L’Orazero’. Tra il pubblico, seduta in platea, accanto alla figlia Verdiana, c’era proprio Bonaccorti. A un certo punto Zero era sceso dal pubblico per raggiungerla e stringerla in un lungo e forte abbraccio. Un gesto che ha suggellato, in eterno, il legame profondo tra i due vecchi amici, che negli anni ’70 hanno condiviso una storia d’amore intensa, trasformata nel tempo in una solida e sincera amicizia.

Renato Zero, poco prima, aveva parlato dal palco del potere delle donne. “Devo dare un abbraccio a una donna e voi capite il perché”, aveva detto il cantante al pubblico, facendo un implicito riferimento al periodo delicato che stava attraversando la conduttrice. Un momento che aveva commosso profondamente Bonaccorti: “Questo uomo mi ha rubato il cuore per sempre”, aveva detto con la voce rotta dal pianto.

Qualche giorno dopo, Bonaccorti aveva raccontato quell’episodio ospite a ‘La Vita in Diretta’ da Alberto Matano: “Io non sto vivendo una cosa bella, ma Renato mi ha fatto una grande sorpresa. Io sono sempre rimasta sua amica, ma non ci vedevamo spesso. Ora viene a casa e passa del tempo con me. Mi ha fatto sentire una rockstar. È veramente un grande, mi ha fatto sentire tutto l’affetto. Una persona speciale”.