12 Mar 2026 Cremona, -27% di negozi nel centro storico tra 2012 e 2025
12 Mar 2026 Scuole e nidi, Frassi: "Nessun taglio, ma un riorientamento verso i nuovi bisogni"
12 Mar 2026 Soncino, denunciato un uomo: è accusato di aver rubato una bici nei pressi di un supermercato
12 Mar 2026 Carabinieri, servizio straordinario di controllo: un arresto e quattro denunce
12 Mar 2026 "Il Misantropo" con Fausto Cabra al Teatro Ponchielli
Bologna-Roma, oggi Europa League: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – Torna l’Europa League con gli ottavi di finale. Oggi, giovedì 12 marzo, il Bologna ospita la Roma allo stadio Dall’Ara nell’andata dell’euroderby. I giallorossi si sono qualificati direttamente agli ottavi grazie all’ottavo posto nella fase campionato, mentre la squadra di Italiano ha eliminato i norvegesi del Brann nei playoff. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.  

Ecco le probabili formazioni di Bologna-Roma, in campo alle 18:45: 

Bologna (4-2-3-1) Skorupski; Joao Mario, Vitik, Lucumì, Zortea; Moro, Freuler; Orsolini, Ferguson, Rowe; Castro. All. Italiano 

Roma (3-4-2-1) Svilar; Celik, Ndicka, Ghilardi; Rensch, Cristante, Pisilli, Wesley; Zaragoza, Pellegrini; Malen. All. Gasperini 

La partita di Europa League tra Roma e Bologna sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 25. L’euroderby sarà disponibile anche in streaming su Sky Go e NOW. 

