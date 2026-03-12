Nazionali
Conference League, Fiorentina-Rakow 2-1: ai viola l’andata degli ottavi
(Adnkronos) – La Fiorentina batte 2-1 il Rakow Czestochowa nella sfida d’andata degli ottavi di finale di Conference League, disputato allo stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze oggi, giovedì 12 marzo. Al vantaggio degli ospiti con Brunes al 60′, replicano Ndour al 62′ e Gudmundsson su rigore al 93′. Ottima rimonta dunque per i viola, che tra una settimana in Polonia si giocheranno il passaggio del turno e la possibilità di centrare i quarti.
