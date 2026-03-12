Ultime News

13 Mar 2026 Sallusti presenta il suo libro: "Liberiamo la magistratura da chi la tiene in ostaggio"
12 Mar 2026 Padania Acque: a Gabbioneta Binanuova è attiva Fonte Oglio
12 Mar 2026 "Non berti la sicurezza": prevenzione degli incidenti con i Vigili del Fuoco
12 Mar 2026 Aggredita in via Mincio dall'ex fidanzato dell'amica: "Basta con questa violenza"
12 Mar 2026 Classe prima scuola Boschetto a rischio, Mozzi: "Non lasceremo nulla di intentato"
Nazionali

Conference League, Fiorentina-Rakow 2-1: ai viola l’andata degli ottavi

(Adnkronos) – La Fiorentina batte 2-1 il Rakow Czestochowa nella sfida d’andata degli ottavi di finale di Conference League, disputato allo stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze oggi, giovedì 12 marzo. Al vantaggio degli ospiti con Brunes al 60′, replicano Ndour al 62′ e Gudmundsson su rigore al 93′. Ottima rimonta dunque per i viola, che tra una settimana in Polonia si giocheranno il passaggio del turno e la possibilità di centrare i quarti.  

