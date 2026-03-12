Ultime News

12 Mar 2026 Aggredita in via Mincio dall'ex fidanzato dell'amica: "Basta con questa violenza"
12 Mar 2026 Classe prima scuola Boschetto a rischio, Mozzi: "Non lasceremo nulla di intentato"
12 Mar 2026 Padania Acque, passa emendamento su limite mandati: acceso dibattito in consiglio
12 Mar 2026 Giornata Mondiale del Rene, 110 cittadini all'open day di screening
12 Mar 2026 La truffa delle carte Postepay: "vittima entrata in un circolo vizioso", chieste condanne
Nazionali

Europa League, oggi Bologna-Roma – La diretta

(Adnkronos) – Torna l’Europa League con gli ottavi di finale. Oggi, giovedì 12 marzo, il Bologna ospita la Roma allo stadio Dall’Ara nell’andata dell’euroderby. I giallorossi si sono qualificati direttamente agli ottavi grazie all’ottavo posto nella fase campionato, mentre la squadra di Italiano ha eliminato i norvegesi del Brann nei playoff. Calcio d’inizio alle 18:45. 

Dove vedere Bologna-Roma? La partita sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 25. L’euroderby sarà disponibile anche in streaming su Sky Go e NOW 

La gara di ritorno di giocherà giovedì 19 marzo allo Stadio Olimpico. Calcio d’inizio alle 21.  

