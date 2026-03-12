Ultime News

12 Mar 2026 Al Manin, gli studenti con le toghe simulano un processo e "condannano" l'imputato
12 Mar 2026 Smog, dal 13 marzo attive le misure temporanee di secondo livello
12 Mar 2026 Al Museo Diocesano Laboratorio di teatro sociale per gli studenti dell'Anguissola con Ticonzero
12 Mar 2026 Morta Enrica Bonaccorti, Giorgio Mantovani: "Con lei ho condiviso pensieri e opinioni"
12 Mar 2026 Ritardo gara e proroga convenzione: l'illuminazione pubblica in commissione vigilanza
Fiere, Zambito (Intesa Sp): “Giovani ed education chiave per sviluppo Paese”

(Adnkronos) – “Per una banca sistemica come Intesa Sanpaolo, i giovani, gli studenti e l’education rappresentano un elemento chiave per lo sviluppo strategico del Paese. Per questo inseriamo obiettivi specifici anche nei nostri piani industriali e lavoriamo per integrare sempre di più i percorsi scolastici e accademici con il tessuto produttivo”. Lo ha dichiarato Elisa Zambito Marsala, responsabile education ecosystem di Intesa San Paolo, intervenendo a LetExpo, la fiera dedicata a trasporti, logistica, servizi alle imprese e sostenibilità, organizzata da Alis con Veronafiere, sottolineando il ruolo centrale delle competenze per la crescita economica e sociale della nazione. 

L’Italia, secondo Zambito Marsala, deve fare i conti con una situazione demografica complessa. “Il tasso di natalità continua a ridursi, con circa sei nascite ogni mille abitanti, tra i livelli più bassi al mondo, mentre il paese è tra i più anziani: oltre il 23% della popolazione ha più di 65 anni, contro circa il 13% di giovani tra i 16 e i 34 anni”. A questo si aggiungono fenomeni come il mismatch tra domanda e offerta di lavoro e la fuga dei talenti: “Nel 2022-2023 circa 100mila giovani hanno lasciato l’Italia e solo un terzo è rientrato”. 

Per affrontare queste sfide, ha aggiunto, il gruppo bancario ha sviluppato diversi osservatori dedicati all’evoluzione delle competenze e ai nuovi trend economici. Tra questi l’Osservatorio sull’evoluzione delle competenze realizzato con la Luiss Guido Carli, che coinvolge oltre mille imprese con l’obiettivo di monitorare i fabbisogni professionali in un mercato del lavoro in rapido cambiamento. 

