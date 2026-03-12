Giornata Mondiale del Rene, 110 cittadini all'open day di screening

Grande partecipazione alla Giornata Mondiale del Rene promossa dall’Asst di Cremona. Giovedì 12 marzo 110 cittadini hanno partecipato allo screening gratuito organizzato a Spazio Comune per controllare la salute dei reni.

L’iniziativa, realizzata con il patrocinio del Comune di Cremona e in collaborazione con Società Italiana di Nefrologia (Sin) e Fondazione Italiana del Rene Ets (Fir), ha visto impegnati medici e infermieri della Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale di Cremona, diretta da Marco D’Amico.

Durante l’open day sono stati effettuati misurazione della pressione arteriosa, esame delle urine e valutazione dei principali fattori di rischio, con consulenze dedicate alla prevenzione delle malattie renali.

Dai controlli sono emerse alcune condizioni che richiederanno approfondimenti: 22 casi di ipertensione, 7 di proteinuria (presenza di proteine nelle urine), 6 casi associati di proteinuria e ipertensione e 7 persone con diabete e ipertensione.

Tra i partecipanti anche un cittadino arrivato da Monza appositamente per prendere parte allo screening. “Ho letto dell’iniziativa sui social e ho deciso di venire a Cremona: occasioni come questa sono importanti per la prevenzione”, racconta.

“Siamo molto soddisfatti della partecipazione registrata anche quest’anno”, commentano i medici della Nefrologia di Cremona. “Giornate come questa permettono di avvicinare i cittadini alla prevenzione e di individuare precocemente eventuali fattori di rischio. Anche controlli semplici, come la misurazione della pressione arteriosa o l’esame delle urine, possono offrire indicazioni importanti sulla salute dei reni”.

Nel corso dell’iniziativa gli specialisti hanno inoltre ricordato quanto gli stili di vita corretti siano fondamentali per proteggere la funzione renale: alimentazione equilibrata, adeguata idratazione, attività fisica regolare e attenzione al consumo di sale e all’uso non necessario di farmaci antinfiammatori.

“L’obiettivo è aumentare la consapevolezza sulle malattie renali e sull’importanza della prevenzione”, concludono gli specialisti, ringraziando i cittadini che hanno partecipato e il personale coinvolto nell’organizzazione della giornata.

© Riproduzione riservata