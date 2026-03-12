Giornata Mondiale del Rene, open day dell'Asst: ottima l'affluenza

In occasione della Giornata Mondiale del Rene, l’ASST di Cremona fino alle 16 del 12 marzo propone un’iniziativa di sensibilizzazione e prevenzione dedicata alla salute dei reni, con l’obiettivo di avvicinare i cittadini ai temi della diagnosi precoce e della tutela della funzione renale. L’unità operativa di Nefrologia è protagonista di un Open Day aperto alla cittadinanza, nella Sala Eventi di Spazio Comune (Piazza Stradivari 7, Cremona). Molto alta l’affluenza in mattinata, con molti cremonesi che hanno posto proprio domande sulla prevenzione e sulla salute dei reni.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività promosse a livello nazionale e internazionale per richiamare l’attenzione sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce delle malattie renali. Il tema scelto per il 2026, “Salute renale per tutti. Vicini alle persone, attenti al pianeta”, sottolinea la necessità di promuovere una salute pubblica sempre più accessibile, equa e sostenibile, garantendo servizi di qualità alla portata di tutti. La salute renale, come la salute in generale, rappresenta infatti un diritto universale che riguarda l’intera comunità.

L’Open Day è organizzato dall’Asst di Cremona con il patrocinio del Comune di Cremona e si svolge in collaborazione con la Società Italiana di Nefrologia (SIN) e la Fondazione Italiana del Rene ETS (FIR).

