12 Mar 2026 Cremona, -27% di negozi nel centro storico tra 2012 e 2025
12 Mar 2026 Scuole e nidi, Frassi: "Nessun taglio, ma un riorientamento verso i nuovi bisogni"
12 Mar 2026 Soncino, denunciato un uomo: è accusato di aver rubato una bici nei pressi di un supermercato
12 Mar 2026 Carabinieri, servizio straordinario di controllo: un arresto e quattro denunce
12 Mar 2026 "Il Misantropo" con Fausto Cabra al Teatro Ponchielli
Grandine a Roma sud e sul litorale: strade allagate e traffico in tilt

(Adnkronos) – Un violento temporale si è abbattuto oggi, giovedì 12 marzo, su Roma, dove una improvvisa bomba d’acqua ha colpito diversi quartieri della capitale causando allagamenti e pesanti disagi alla circolazione. Grandine a Roma sud e sul litorale. 

La pioggia intensa è arrivata nel giro di pochi minuti, trasformando alcune strade in veri e propri fiumi e rallentando il traffico.  

Il maltempo era stato previsto dalle autorità meteorologiche, che avevano diramato l’allerta gialla da stamattina per le successive 12-18 ore per il Lazio con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori costieri, con quantitativi cumulati da deboli a moderati. 

