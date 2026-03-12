"Il Misantropo" con Fausto Cabra al Teatro Ponchielli

Una messa in scena di portentosa bellezza diretta da Andrée Ruth Shammah. Al Teatro Ponchielli, domenica 15 marzo (ore 20.30), va in scena Il Misantropo in un’edizione fresca e contemporanea che restituisce tutta la forza e l’incanto dei versi di Molière.

Protagonista è Fausto Cabra, un Alceste, qui in costume, scuro, al centro di un mondo popolato da personaggi vestiti nella stessa foggia, ma in colori pastello diversi tra loro, a simboleggiare una società variegata nella forma, omologata però nella sostanza. Accanto a lui una straordinaria compagnia. In scena c’è la disperata vitalità di un uomo solo davanti al potere e ai benpensanti, considerato un pazzo e deriso da tutti, ma in realtà l’unico assennato in grado di cogliere la follia del mondo.

