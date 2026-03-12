Ultime News

13 Mar 2026 Sallusti presenta il suo libro: "Liberiamo la magistratura da chi la tiene in ostaggio"
12 Mar 2026 Padania Acque: a Gabbioneta Binanuova è attiva Fonte Oglio
12 Mar 2026 "Non berti la sicurezza": prevenzione degli incidenti con i Vigili del Fuoco
12 Mar 2026 Aggredita in via Mincio dall'ex fidanzato dell'amica: "Basta con questa violenza"
12 Mar 2026 Classe prima scuola Boschetto a rischio, Mozzi: "Non lasceremo nulla di intentato"
Nazionali

Indian Wells, Sinner regola Tien in due set e vola in semifinale – Rivivi il match

(Adnkronos) –
Jannik Sinner batte anche Learner Tien a Indian Wells, oggi giovedì 12 marzo, e vola in semifinale nel Masters 1000 americano. Il fuoriclasse azzurro risolve la pratica dei quarti di finale senza troppa fatica, liquidando l’americano (numero 27 del ranking Atp e 25 del seeding) con il punteggio di 6-1 6-2 in poco più di un’ora di gioco, con un match controllato fin da subito. Mai in partita Tien, che nel secondo parziale accusa anche qualche problema fisico.  

﻿ 

 

Sinner affronterà in semifinale il tedesco Alexander Zverev, numero 4 del mondo e del tabellone. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...