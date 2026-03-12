Nazionali
Indian Wells, Sinner regola Tien in due set e vola in semifinale – Rivivi il match
Jannik Sinner batte anche Learner Tien a Indian Wells, oggi giovedì 12 marzo, e vola in semifinale nel Masters 1000 americano. Il fuoriclasse azzurro risolve la pratica dei quarti di finale senza troppa fatica, liquidando l’americano (numero 27 del ranking Atp e 25 del seeding) con il punteggio di 6-1 6-2 in poco più di un’ora di gioco, con un match controllato fin da subito. Mai in partita Tien, che nel secondo parziale accusa anche qualche problema fisico.
Sinner affronterà in semifinale il tedesco Alexander Zverev, numero 4 del mondo e del tabellone.
