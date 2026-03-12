Malagnino, venerdì l'asta per il terreno agricolo comunale lungo la Postumia

Si terrà venerdì 13 Marzo l’asta pubblica indetta dal Comune di Malagnino per l’assegnazione in affitto dei terreni posti lungo la Postumia, già attualmente utilizzati a fini agricoli. E’ scaduto infatti il contratto che legava l’amminstrazione all’attuale conduttore e, come spiega il sindaco Eugenio Zini, le condizioni non prevedevano il tacito rinnovo.

Si tratta di un terreno di circa 338 pertiche cremonesi, vicini all’abitato che continueranno ad avere utilizzo agricolo. Il canone di affitto stabilito dal Comune è di 28.767 euro all’anno, cacolato sulla base del valore minimo di una pertica cremonese, pari a 85 euro, da rivalutare nel 2027 e la durata del contratto è di 6 anni.

Possono partecipare alla procedura “soggetti che offrano adeguate garanzie di affidabilità sotto il profilo del corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni connesse alla gestione di beni appartenenti al patrimonio pubblico”, come si legge nel bando. Vengono poi precisati i requisiti soggettivi che dovrà avere l’affittuario: esercizio da almeno 10 anni dell’attività di coltivazione nello stesso comune di Malagnino; presenza dell’azienda nel comune di Malagnino o confinante; e poi una serie di prescrizioni relative allo spandimento di liquami (non consentito lo spandimento di materia organica proveniente da altre aziende, salvo autorizzazione del Comune).

Vietato anche lo spandimento di fanghi industriali, anche se preventivamente trattati e certificati come idonei all’utilizzo come fertilizzanti, e di liquami provenienti da allevamenti di suini.

Termine ultimo per la presentazione delle offerte, il 12 marzo alle ore 12; il giorno successivo apertura delle buste.

