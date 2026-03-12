Morta Enrica Bonaccorti, Giorgio Mantovani: "Con lei ho condiviso pensieri e opinioni"

Una foto sorridente. Giorgio Mantovani, ex presidente della Filodrammatica, ricorda con affetto e con uno scatto Enrica Bonaccorti, presentatrice e volto della tv italiana, morta giovedì mattina dopo la diagnosi, cinque mesi fa, di un tumore al pancreas. “E’ morta Enrica Bonaccorti – sono triste -” dice Mantovani “ho avuto il privilegio di conoscerla e di aver condiviso pensieri ed opinioni”.

Nella foto con Bonaccorti, la presentatrice tiene in mano un volume iconico della Società Filodrammatica Cremonese. “Un cuore grande grande – ha scelto di condividere la sua condizione per dare speranza ad altri – intelligente, gentile, generosa, schietta, diretta ed indipendente, rispettosa degli altri – amava la sincerità – Una cara persona che mi mancherà sia sotto l’aspetto umano che professionale” conclude.

