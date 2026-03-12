Ultime News

12 Mar 2026 Al Manin, gli studenti con le toghe simulano un processo e "condannano" l'imputato
12 Mar 2026 Smog, dal 13 marzo attive le misure temporanee di secondo livello
12 Mar 2026 Al Museo Diocesano Laboratorio di teatro sociale per gli studenti dell'Anguissola con Ticonzero
12 Mar 2026 Morta Enrica Bonaccorti, Giorgio Mantovani: "Con lei ho condiviso pensieri e opinioni"
12 Mar 2026 Ritardo gara e proroga convenzione: l'illuminazione pubblica in commissione vigilanza
Morta Enrica Bonaccorti, Giorgio Mantovani: "Con lei ho condiviso pensieri e opinioni"

"Un cuore grande, ha scelto di condividere la sua condizione per dare speranza ad altri" ha detto l'ex numero uno della Filodrammatica

Una foto sorridente. Giorgio Mantovani, ex presidente della Filodrammatica, ricorda con affetto e con uno scatto Enrica Bonaccorti, presentatrice e volto della tv italiana, morta giovedì mattina dopo la diagnosi, cinque mesi fa, di un tumore al pancreas. “E’ morta Enrica Bonaccorti – sono triste -” dice Mantovani “ho avuto il privilegio di conoscerla e di aver condiviso pensieri ed opinioni”.

Nella foto con Bonaccorti, la presentatrice tiene in mano un volume iconico della Società Filodrammatica Cremonese. “Un cuore grande grande – ha scelto di condividere la sua condizione per dare speranza ad altri – intelligente, gentile, generosa, schietta, diretta ed indipendente, rispettosa degli altri – amava la sincerità – Una cara persona che mi mancherà sia sotto l’aspetto umano che professionale” conclude.

