Ultime News

12 Mar 2026 Al Manin, gli studenti con le toghe simulano un processo e "condannano" l'imputato
12 Mar 2026 Smog, dal 13 marzo attive le misure temporanee di secondo livello
12 Mar 2026 Al Museo Diocesano Laboratorio di teatro sociale per gli studenti dell'Anguissola con Ticonzero
12 Mar 2026 Morta Enrica Bonaccorti, Giorgio Mantovani: "Con lei ho condiviso pensieri e opinioni"
12 Mar 2026 Ritardo gara e proroga convenzione: l'illuminazione pubblica in commissione vigilanza
Nazionali

Paralimpiadi Milano Cortina, quarta medaglia per Mazzel: argento nel gigante

(Adnkronos) – Quarta medaglia per Chiara Mazzel, con la guida Fabrizio Casal, alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 oggi giovedì 12 marzo. Dopo i due argenti in discesa e combinata e l’oro in superG, arriva anche l’argento in gigante. Oro all’austriaca Veronika Aigner, con la guida Eric Digruber, bronzo per l’altra austriaca Elina Stary, con la guida Stefan Winter. 

L’azzurra ha commentato il risultato raggiunto a fine gara: “È magnifico. Un oro e tre argenti, sono molto felice perché ho gareggiato con la mia guida di sempre. Questa medaglia ha un grandissimo valore. L’austriaca era quasi irraggiungibile, ma abbiamo sciato bene sul ripido e sul piano”. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...