Patto strategico Lombardia-Veneto CNA Lombardia: “Segnale importante”

CNA Lombardia accoglie con favore l’intesa siglata tra Regione Lombardia e Regione Veneto per sviluppare strumenti condivisi a sostegno della competitività delle imprese. L’incontro, svoltosi tra gli assessori allo Sviluppo economico delle due Regioni, Guido Guidesi per la Lombardia e Massimo Bitonci per il Veneto, rappresenta un passo significativo verso una maggiore integrazione delle politiche economiche tra due territori che costituiscono uno dei motori produttivi più rilevanti d’Europa.

L’accordo nasce dalla consapevolezza che Lombardia e Veneto condividono caratteristiche economiche e produttive molto simili: un tessuto imprenditoriale diffuso, filiere altamente specializzate e una forte vocazione all’export. Rafforzare la cooperazione tra queste due realtà significa quindi valorizzare le complementarità industriali e costruire nuove opportunità di crescita per imprese, lavoratori e territori.

“Salutiamo con estremo favore la nuova intesa tra Lombardia e Veneto nel definire insieme politiche per la competitività, soprattutto su una delicata materia come l’accesso al credito – afferma Giovanni Bozzini, Presidente di CNA Lombardia -. Sappiamo infatti dai nostri dati che tra il 2021 e il 2025 nella sola Lombardia abbiamo pagato uno scotto rilevante di 7 miliardi di erogazioni in meno a favore delle imprese”.

Uno dei punti centrali del patto riguarda proprio il rafforzamento degli strumenti finanziari regionali e il miglioramento dell’accesso al credito, in particolare per le piccole e medie imprese. In questa prospettiva le due Regioni lavoreranno a un maggiore coordinamento con l’obiettivo di sviluppare meccanismi congiunti di garanzia, co-investimento e sostegno agli investimenti produttivi, soprattutto nei campi dell’innovazione, della digitalizzazione e della transizione energetica.

“Un positivo allineamento operativo tra le due finanziarie regionali potrebbe avviare una fase di migliore utilizzo di questi strumenti a concreto supporto della dimensione finanziaria delle PMI, che hanno bisogno di una filiera del credito completa: dalle finanziarie delle Regioni al Fondo Centrale, dalle banche ai Confidi – sottolinea Stefano Binda, Segretario di CNA Lombardia -. Su questo fronte il mondo CNA, al Nord, ha varato il progetto Finergis, grande confidi vigilato su cui contiamo come su uno strumento davvero rilevante per potenziare le chance del mondo produttivo”. L’intesa tra Lombardia e Veneto si inserisce inoltre in un contesto economico internazionale complesso, segnato da tensioni geopolitiche, instabilità dei mercati e costi energetici elevati, fattori che incidono direttamente sulla competitività del sistema produttivo.

“In questi tempi di caos geopolitico, di guerra economica, un’intesa tra due assessori e due personalità serie come Guidesi e Bitonci può aiutare, aiutare molto – aggiunge Bozzini – Abbiamo assoluto bisogno di stabilità per superare la tempesta e incoraggiare gli investimenti”. Tra gli obiettivi del patto vi è anche il rafforzamento della capacità delle due Regioni di rappresentare in modo coordinato gli interessi dei propri sistemi produttivi a livello nazionale ed europeo, promuovendo politiche industriali e strumenti di investimento che valorizzino i territori più dinamici del continente.

“Le PMI lombarde sentono e manifestano il bisogno di un ritorno, nell’alveo dell’unità nazionale, ad una rappresentanza del Nord produttivo, vero gancio all’Europa nell’interesse dell’Italia – conclude Binda – Lombardia e Veneto possono essere un laboratorio importante”.

© Riproduzione riservata