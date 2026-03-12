Piloni, treni: "Corse cancellate e indennizzi spariti"

L’ennesima cancellazione di un treno sulla linea Cremona–Treviglio, avvenuta mercoledì sera, riaccende i riflettori sui disagi quotidiani dei pendolari lombardi e il consigliere regionale del Pd Matteo Piloni per l’ennesima volta torna a sollecitare Regione Lombardia richiamando i dati sui ritardi e sulle soppressioni del servizio Trenord e criticando le scelte della giunta lombarda sul rinnovo del contratto e sul sistema di indennizzi.

“Nel 2025, in Lombardia, sono state quasi 40 mila le corse ferroviarie cancellate o ridotte nel servizio Trenord – denuncia Piloni – Secondo i dati del bilancio della società, su circa 780 mila treni effettuati nel corso dell’anno, oltre 141mila hanno registrato ritardi superiori ai cinque minuti. Significa che quasi una corsa su cinque arriva fuori orario, un dato che dimostra come la puntualità sia ancora lontana da standard accettabili”.

“Nel 34% dei casi – prosegue il consigliere – le cancellazioni dipendono da problemi legati direttamente alla gestione del servizio. Anche analizzando le responsabilità dei ritardi i dati sono chiari: il 45% è imputabile a Trenord”.

“Regione Lombardia, tramite FNM, possiede il 50% di Trenord ed è responsabile dell’affidamento del servizio – ricorda Piloni -. Dopo il rinnovo del contratto per altri dieci anni senza gara, ai pendolari è stato tolto il bonus automatico per i ritardi, sostituendolo con un indennizzo attivabile solo su richiesta. Un meccanismo che, tra l’altro, non viene riconosciuto sulle linee che prevedono il cambio per raggiungere Milano, come la Cremona-Treviglio. E non viene riconosciuto neppure quando un treno parte, ma non arriva a destinazione”.

“I numeri dimostrano bene cosa è cambiato – spiega Piloni -: nel 2023 i pendolari lombardi hanno ricevuto, grazie al bonus automatico per i ritardi, 5 milioni e 700 mila euro. Nel 2024, con il nuovo sistema di indennizzo su richiesta, sono stati erogati appena 101 mila euro. “Per quanto riguarda la linea Cremona-Treviglio – aggiunge – nel 2023, i pendolari avevano ricevuto 121 mila euro di bonus per i ritardi. Nel 2024, con il nuovo meccanismo, non si arriva nemmeno a 2 mila euro. Praticamente nulla”.

“Nel frattempo – prosegue – il costo dei biglietti e degli abbonamenti è aumentato, mentre ritardi, soppressioni e cancellazioni restano all’ordine del giorno. La morale è semplice: invece di migliorare il servizio e investire sul trasporto ferroviario, Regione Lombardia e Trenord stanno facendo cassa sui pendolari. Di fronte a questa situazione fare una gara europea per migliorare davvero il servizio sarebbe stata la scelta più giusta, ma purtroppo così non è stato”.

© Riproduzione riservata