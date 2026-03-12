Ultime News

12 Mar 2026 Al Manin, gli studenti con le toghe simulano un processo e "condannano" l'imputato
12 Mar 2026 Smog, dal 13 marzo attive le misure temporanee di secondo livello
12 Mar 2026 Al Museo Diocesano Laboratorio di teatro sociale per gli studenti dell'Anguissola con Ticonzero
12 Mar 2026 Morta Enrica Bonaccorti, Giorgio Mantovani: "Con lei ho condiviso pensieri e opinioni"
12 Mar 2026 Ritardo gara e proroga convenzione: l'illuminazione pubblica in commissione vigilanza
Nazionali

Rizzetto (FdI): “Puntiamo a mercato del lavoro inclusivo”

(Adnkronos) –   

“Il nostro obiettivo è un mercato del lavoro che sia sempre più inclusivo e accessibile. L’accessibilità è la porta d’ingresso principale, eppure oggi ci scontriamo con una realtà pragmatica: molte aziende, specialmente quelle meno strutturate, faticano ancora a integrare lavoratori con disabilità, nonostante gli obblighi di legge”. Lo ha detto oggi a Verona, nell’ambito della manifestazione Fieristica LetExpo, Walter Rizzetto, Presidente della Commissione Lavoro alla Camera dei Deputati, partecipando al panel ‘Il ruolo di società, mondo del lavoro e terzo settore per costruire una vera inclusione’, moderato da Massimo Giletti. 

  

I motivi che ostacolano il raggiungimento dell’obiettivo esplicitato dal Deputato sono presto detti: “La verità è che persiste una resistenza culturale nell’inserire determinati contesti di fragilità all’interno del tessuto aziendale; tanto è vero che alcune realtà preferiscono ancora pagare le sanzioni piuttosto che assumere persone con disabilità o altre abilità”. 

  

Come superare lo scoglio? Rizzetto risponde così: “La normativa recente ha innalzato il numero di assunzioni obbligatorie, ma dobbiamo concentrarci su quanto queste persone possano effettivamente dare: moltissimo – riflette – È innegabile che siano stati fatti passi importanti, specialmente nell’accelerazione delle politiche attive. Queste però non devono riguardare solo alcune categorie – conclude – ma l’intera platea dei lavoratori”. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...