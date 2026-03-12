Ultime News

12 Mar 2026 Cremonese in ritiro a Torre Boldone: Nicola prepara lo scontro diretto con la Fiorentina
12 Mar 2026 Legionella "killer" nella locanda: titolare condannata a sei mesi per omicidio colposo
12 Mar 2026 Con il Soroptimist un viaggio nelle fase della vita della donna tra nutrizione ed emozioni
12 Mar 2026 Cremona nella morsa dello smog: al via misure di secondo livello
12 Mar 2026 De Gregori e Zanchetta, i giovani Vanoli tra Under 19 e allenamenti con la Serie A
Nazionali

Sabalenka, prove di matrimonio a Indian Wells: in campo… con il velo da sposa

Aryna Sabalenka sa come far divertire i suoi tifosi. Oggi, giovedì 12 marzo, la numero uno del ranking Wta affronterà ai quarti di finale di Indian Wells la canadese Victoria Mboko, ma poche ore fa è stata protagonista di un simpatico siparietto in allenamento. La fuoriclasse bielorussa è scesa in campo per la sessione programmata insieme al marito Georgios Frangulis con… il velo da sposa.  

Tutto pochi giorni dopo aver giocato un match con l’anello da un milione di euro regalatole proprio dal noto imprenditore brasiliano, che a inizio torneo le aveva chiesto la mano.  

 

Il mood di Sabalenka insomma pare adesso proprio centrato sul matrimonio, in programma nei prossimi mesi. Nessuno Slam o Wta 1000 all’orizzonte. Solo il fatidico sì, per cui servirà comunque una grande preparazione. Quindi, meglio cominciare fin da subito.  

