Soncino, denunciato un uomo: è accusato di aver rubato una bici nei pressi di un supermercato

Al termine di un’attività di indagine, i Carabinieri della Stazione di Soncino hanno denunciato un uomo di 46 anni, pregiudicato, ritenuto responsabile del furto aggravato di una bicicletta.

A fine febbraio scorso una donna del posto aveva denunciato ai Carabinieri di Soncino che, quella mattina, si era recata presso un supermercato di Soncino e aveva parcheggiato la sua bicicletta negli appositi stalli, senza assicurarla con catena e lucchetto. Ma quando era tornata a prenderla al termine della spesa, non aveva più trovato la bici e si era presentata presso la caserma per denunciarne il furto. I militari hanno avviato le indagini e hanno esaminato le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nel luogo in cui era stata parcheggiata la bicicletta, vedendo il momento in cui era avvenuto il furto. Ed era ben visibile il momento in cui un uomo era uscito dal supermercato, era salito in sella alla bicicletta e si era allontanato rapidamente. L

’uomo, ben conosciuto dai militari per altre vicende di carattere penale, è stato immediatamente riconosciuto nel 46enne, che è stato denunciato all’autorità giudiziaria.

