Ultime News

12 Mar 2026 Cremona, -27% di negozi nel centro storico tra 2012 e 2025
12 Mar 2026 Scuole e nidi, Frassi: "Nessun taglio, ma un riorientamento verso i nuovi bisogni"
12 Mar 2026 Soncino, denunciato un uomo: è accusato di aver rubato una bici nei pressi di un supermercato
12 Mar 2026 Carabinieri, servizio straordinario di controllo: un arresto e quattro denunce
12 Mar 2026 "Il Misantropo" con Fausto Cabra al Teatro Ponchielli
Nazionali

Ucraina, Russia colpisce Zaporizhzhia con bombe teleguidate: diversi feriti

(Adnkronos) – La Russia ha attaccato oggi, giovedì 12 marzo, la città meridionale ucraina di Zaporizhzhia e la regione circostante con bombe aeree teleguidate, ferendo almeno 13 persone, tra cui due minorenni. Lo hanno riferito le autorità locali, precisando che gli attacchi hanno preso di mira Zaporizhzhia e il villaggio di Rozumivka, danneggiando condomini, abitazioni e infrastrutture critiche. Tredici persone sono rimaste ferite, ha dichiarato il governatore Ivan Fedorov. Tra le persone colpite, ci sono due bambini di 11 e 12 anni. 

Un attentato contro un alto ufficiale russo in Crimea è stato sventato dal Servizio di Sicurezza Federale russo. L’Fsb ha riferito che l’attacco, contro un alto ufficiale militare di un’unità del Ministero della Difesa russo, era stato pianificato da un residente locale su istruzioni dei servizi segreti ucraini e che l’uomo è stato arrestato. 

Il presidente francese Emmanuel Macron riceverà domani all’Eliseo il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky. Lo rende noto l’Eliseo spiegando che i due leader parleranno dei ”mezzi per aumentare la pressione sulla Russia” dopo quattro anni di guerra contro l’Ucraina, oltre al ”contrasto contro la flotta fantasma” russa. 

Maron e Zelensky, spiega l’Eliseo in una nota, “si scambieranno inoltre opinioni sulle condizioni per una pace giusta e duratura e faranno il punto, a questo proposito, sugli impegni assunti nel quadro della Coalizione dei volenterosi in materia di garanzie di sicurezza”. 

 

