12 Mar 2026 Furti al quartiere Villetta, dai garage divelti alle immagini delle telecamere: così si è arrivati ai due indagati
12 Mar 2026 Rfi, Piloni: "Avanti col il progetto del raddoppio Cremona-Olmeneta"
12 Mar 2026 Giornata Mondiale del Rene, open day dell'Asst: ottima l'affluenza
12 Mar 2026 Patto strategico Lombardia-Veneto CNA Lombardia: “Segnale importante”
12 Mar 2026 Viaggio della Memoria 2026: studenti verso Norimberga e campo di Flossenburg
Violenza sessuale di gruppo su disabile a Napoli, tre arresti

Tre persone sono state arrestate questa mattina ad Afragola, in provincia di Napoli, con l’accusa di violenza sessuale di gruppo ai danni di un giovane affetto da disabilità.  

Il provvedimento di custodia cautelare in carcere è stato eseguito dai Carabinieri. Secondo quanto emerso dalle indagini svolte, anche di natura tecnica, i tre indagati – si legge in una nota a firma del procuratore aggiunto Anna Maria Lucchetta – approfittando della condizione di particolare fragilità della vittima, la costringevano a subire atti sessuali. 

Il giovane sarebbe stato sottoposto per diversi mesi a ripetute aggressioni fisiche, violenze verbali, ingiurie, offese, insulti e atti denigratori. 

