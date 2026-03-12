Ultime News

12 Mar 2026 Al Manin, gli studenti con le toghe simulano un processo e "condannano" l'imputato
12 Mar 2026 Smog, dal 13 marzo attive le misure temporanee di secondo livello
12 Mar 2026 Al Museo Diocesano Laboratorio di teatro sociale per gli studenti dell'Anguissola con Ticonzero
12 Mar 2026 Morta Enrica Bonaccorti, Giorgio Mantovani: "Con lei ho condiviso pensieri e opinioni"
12 Mar 2026 Ritardo gara e proroga convenzione: l'illuminazione pubblica in commissione vigilanza
Nazionali

Violenza sulle donne, Urraro: “Prevenzione culturale passo fondamentale per contrastare il fenomeno”

(Adnkronos) – “La prevenzione culturale rappresenta uno degli strumenti più importanti per contrastare la violenza di genere e accompagnare le vittime in percorsi di recupero e rilancio”. Lo ha sottolineato Francesco Urraro, Vice Presidente Consiglio di Presidenza – Consiglio di Stato, intervenendo in occasione dell’incontro “Violenza di genere, tutela delle vittime, prevenzione e percorsi di sostegno”, organizzato in collaborazione con la Fondazione Doppia Difesa Onlus nell’ambito delle iniziative dedicate alla Giornata Internazionale della Donna. 

“L’incontro di oggi è centrale in un’ottica di prevenzione, con un approccio culturale e sociale che coinvolge il mondo universitario e quello associativo”, ha spiegato Urraro. Promuovere prevenzione, tutela delle vittime e percorsi concreti di autonomia attraverso la formazione universitaria è l’obiettivo del protocollo di intesa “Ricomincio da me”, presentato nel corso dell’incontro. Secondo Urraro, accanto agli strumenti repressivi messi in campo dal legislatore, è necessario rafforzare il lavoro sul piano culturale e sociale, coinvolgendo università, scuole e famiglie. “Non si può soltanto reprimere un fenomeno come la violenza di genere, che provoca danni enormi non solo fisici ma anche morali e sociali”, ha osservato. 

In questo contesto iniziative come quella promossa da Unimarconi rappresentano, ha aggiunto Urraro, “un passo importante nella direzione della prevenzione, offrendo alle donne vittime di violenza opportunità concrete di formazione, crescita e rilancio”. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...