Ultime News

12 Mar 2026 Furti al quartiere Villetta, dai garage divelti alle immagini delle telecamere: così si è arrivati ai due indagati
12 Mar 2026 Rfi, Piloni: "Avanti col il progetto del raddoppio Cremona-Olmeneta"
12 Mar 2026 Giornata Mondiale del Rene, open day dell'Asst: ottima l'affluenza
12 Mar 2026 Patto strategico Lombardia-Veneto CNA Lombardia: “Segnale importante”
12 Mar 2026 Viaggio della Memoria 2026: studenti verso Norimberga e campo di Flossenburg
Nazionali

Zanetti (Confitarma): “Dal mare l’80% delle merci mondiali”

(Adnkronos) – Le tensioni geopolitiche delle ultime settimane hanno impattato inevitabilmente sul settore: “Oggi la nostra attività è fortemente condizionata dalle pieghe che ha preso la crisi e dalla guerra nel Golfo. Oltre 3.000 navi sono bloccate all’interno del Golfo Persico e non possono passare lo Stretto di Hormuz, mentre circa 500 sono all’esterno e sarebbero dovute entrare. Centinaia di rotte verso il Golfo sono state cancellate e questo sta colpendo negativamente non solo l’armamento italiano ma l’intera catena logistica mondiale”. 

Il presidente di Confitarma ha evidenziato anche i rischi per la sicurezza dei marittimi: “Solo oggi sono state attaccate quattro navi e ci sono marittimi coinvolti. La sicurezza e il benessere degli equipaggi sono sempre il primo pensiero di ogni armatore, soprattutto in situazioni come questa” 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...