Ultime News

13 Mar 2026 Leadership femminili, tra storie e sfide vinte: confronto tra imprenditrici e studenti
13 Mar 2026 Referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026: informazioni utili
13 Mar 2026 Guidava sbandando: tasso alcolico quattro volte oltre il consentito. Denunciato
13 Mar 2026 Longevità, giovedì 19 marzo tavola rotonda interdisciplinare al Filo
13 Mar 2026 "Il Misantropo" di Molière in scena al Ponchielli il 15 febbraio
Video Pillole

Bonaccorti. Ruta “Era generosa, mi ha insegnato a non essere gelosa”

ROMA (ITALPRESS) – “Mi ha insegnato, ed è la cosa più importante che mi porto dentro, non solo a fare la conduttrice ma a non essere mai invidiosa e gelosa delle colleghe donne e delle giovani donne. E’ stato un insegnamento fondamentale perché ha cambiato tutta la prospettiva del mio lavoro, perché c’è sempre da apprendere dai giovani ma anche da dare. Era tanto generosa e nel mio piccolo ho cercato di replicare”. Così Maria Teresa Ruta arrivando alla camera ardente di Enrica Bonaccorti.

