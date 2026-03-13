Ultime News

13 Mar 2026 Leadership femminili, tra storie e sfide vinte: confronto tra imprenditrici e studenti
13 Mar 2026 Referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026: informazioni utili
13 Mar 2026 Guidava sbandando: tasso alcolico quattro volte oltre il consentito. Denunciato
13 Mar 2026 Longevità, giovedì 19 marzo tavola rotonda interdisciplinare al Filo
13 Mar 2026 "Il Misantropo" di Molière in scena al Ponchielli il 15 febbraio
Video Pillole

Colite ulcerosa, Leone (Amici Ets) “L’impatto è emotivo, sociale ed economico”

ROMA (ITALPRESS) – “Chi convive con questa patologia”, la colite ulcerosa, “spesso vive un disagio che tende a non raccontare e un malessere che rimane nascosto. Per questo il supporto non dovrebbe essere considerato complementare ma primario”. Lo ha detto Salvo Leone, direttore generale di Amici Ets, intervenendo a The Watcher Talk Salute, format di Urania News. “Sono malattie che non colpiscono solo il paziente ma l’intero nucleo familiare. L’impatto è emotivo e sociale, ma anche economico: abbiamo valutato che un paziente spende in media circa 700 euro all’anno per le cure. Se a questo si aggiunge la perdita di produttività – perché chi non riesce a curarsi in modo efficace può avere difficoltà a lavorare o deve essere accompagnato alle visite da un familiare – il costo sociale aumenta ulteriormente, arrivando a circa 2.400 euro l’anno”.

fsc/azn
(Fonte video: Urania TV)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...