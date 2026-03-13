Cremona omaggia D'Annunzio al Vittoriale con tre opere del maestro Coppetti

Fine settimana di grande rilievo culturale al Vittoriale degli Italiani, dove sabato e domenica 14 e 15 marzo sono in programma due giornate dedicate all’inaugurazione del nuovo auditorium, completamente restaurato, e alla presentazione delle mostre che accompagneranno la programmazione fino a settembre. Con un omaggio all’arte cremonese.

“Saranno due giornate importanti – ha annunciato l’assessore alla cultura Rodolfo Bona – si inaugura il nuovo auditorium e si presentano tutte le iniziative che scandiranno la vita culturale del Vittoriale nei prossimi sei mesi”.

Per l’occasione, Cremona sarà presente con un contributo artistico significativo, frutto della collaborazione con la Fondazione Mario Coppetti.

“Saranno allestiti tre bronzi di Mario Coppetti”, spiega Bona. “Uno di questi, il busto di Claudio Monteverdi, verrà collocato direttamente nell’auditorium. È un simbolo doppio: da un lato la passione che D’Annunzio ebbe per il canto lirico e per Monteverdi, dall’altro il riconoscimento del successo ottenuto dal Monteverdi Festival e dalla Fondazione Teatro Ponchielli con la stabilizzazione del finanziamento e il suo prestigio internazionale”.

Gli altri due bronzi troveranno spazio all’interno del percorso dedicato al D’Annunzio più intimo e meno conosciuto.

“Nel percorso del D’Annunzio segreto saranno invece collocati un torso e un nudo femminile. Richiamano due aspetti centrali della poetica dannunziana: l’amore per l’antico e il rapporto complesso, simbolista e tardoromantico con la figura femminile. È un omaggio a D’Annunzio attraverso l’arte di Coppetti, che la Fondazione ha voluto ricordare in modo davvero significativo”.

