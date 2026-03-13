"Dal fiume al mare", presentazione del libro di Francesco Ricci

Sabato 14 marzo alle ore 17 presso l’Associazione Latino Americana in via Gioconda 1 , il comitato di Solidarietà alla Resistenza Palestinese e la casa editrice Rjazanov, organizzano la presentazione del libro Dal fiume al mare.

Sarà presente l’autore, il cremonese Francesco Ricci, dirigente del Partito di Alternativa Comunista.

Tra i temi trattati oltre all’analisi degli eventi che da due anni si susseguono a Gaza e in tutta la Palestina, l’aggressione imperialista di Usa e Israele all’Iran e lo scandolo politico legato agli Epstein files.

