13 Mar 2026 Aggressioni al personale sanitario, 185 episodi nel 2025
13 Mar 2026 "Dal fiume al mare", presentazione del libro di Francesco Ricci
13 Mar 2026 Cremona&Bricks, non solo Lego: grande parata dei personaggi di Star Wars
13 Mar 2026 Cremonese, arriva una Fiorentina con il dubbio Kean in attacco
13 Mar 2026 Individuati presunti autori dei furti alla Villetta, i residenti: "Servono più controlli"
Cultura e spettacoli

14 marzo, l'Associazione Latino Americana ospita Francesco Ricci per presentare il suo libro, discutendo eventi cruciali in Palestina e geopolitica attuale

La sede Alac in via Gioconda
Sabato 14 marzo alle ore 17 presso l’Associazione Latino Americana in via Gioconda 1 , il comitato di Solidarietà alla Resistenza Palestinese e la casa editrice Rjazanov, organizzano la presentazione del libro Dal fiume al mare.

Sarà presente l’autore, il cremonese Francesco Ricci, dirigente del Partito di Alternativa Comunista.

Tra i temi trattati oltre all’analisi degli eventi che da due anni si susseguono a Gaza e in tutta la Palestina, l’aggressione imperialista di Usa e Israele all’Iran e lo scandolo politico legato agli Epstein files.

