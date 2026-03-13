Derby con Brescia e sprint salvezza: Brotto e Burns chiamano a raccolta il PalaRadi

Verso il derby tra Vanoli Basket Cremona e Germani Brescia con un richiamo che va oltre il campo, in apertura della conferenza stampa di presentazione della gara valida per la 22ª giornata di Serie A, in programma domenica alle 18 al PalaRadi, coach Pierluigi Brotto ha voluto richiamare l’attenzione sull’iniziativa solidale organizzata insieme ad ADMO Lombardia.

“In collaborazione con ADMO – spiega il coach – ci sarà la tipizzazione del midollo dalle 14 alle 18 e sarò un’occasione importante perché con un piccolo gesto ci si può mettere in moto per salvare delle vite. Vi invito a partecipare numerosi perché è un modo per diffondere questa possibilità e questo atteggiamento che secondo me è molto importante nella comunità”.

La Giornata di tipizzazione dello sportivo, organizzata dal Rotary Club di Soncino e Orzinuovi insieme ai Rotary Club di Brescia (Capitolium, Maclodio e Manerbio), si terrà sabato 14 marzo dalle 14 alle 18 al PalaRadi. Con un semplice prelievo salivare i partecipanti tra i 18 e i 36 anni potranno aderire all’iniziativa e riceveranno un biglietto omaggio per il derby di domenica.

Archiviato il tema dell’iniziativa benefica, Brotto entra nel merito della partita: “Siamo allo sprint finale ormai. Testa alla salvezza e testa a una partita importante in casa dove vogliamo regalarci e regalare al pubblico una partita solida, cercando in primis di inseguire la vittoria per mettere in ghiaccio la salvezza. È una partita dal doppio valore proprio perché è un derby. Brescia sta facendo un campionato straordinario, faccio i complimenti a tutto il loro staff e a Matteo Cotelli. Speriamo di essere pronti per fare una grande partita e regalarci questa possibilità di giocare contro Brescia e magari di poterla vincere”.

Per il tecnico biancoblù il ruolo dell’ambiente sarà determinante: “Ho detto alla squadra che dobbiamo lottare per la maglia e per la città. Spero che i giocatori raccolgano questo mio invito e che la città faccia vedere, come ha sempre fatto, questo attaccamento alla squadra e alla maglia. Mi auguro che questa energia si percepisca da entrambe le parti”.

La classifica oggi sorride alla Vanoli, ma Brotto non vuole cali di tensione: “Penso che la motivazione possa essere a 360 gradi. Abbiamo ancora la possibilità di lottare per obiettivi prestigiosi come raggiungere la salvezza con un numero di giornate di anticipo rispetto al solito e poi chissà, anche per altre cose. Però penso che la motivazione del derby sia già dentro la partita. Uno sportivo quando va in campo deve essere concentrato per vincere e giocare al meglio, figuriamoci in un derby dopo un campionato con così tante soddisfazioni”.

La risposta della squadra, secondo il tecnico, si è già vista nella trasferta di Tortona: “Ho avuto delle bellissime risposte nell’ultima partita perché si vede che siamo sul pezzo e vogliamo competere. Quello che vorrei è che oltre a questo ci fosse anche lo spirito di giocarsi ogni pallone comunque vada nelle partite, senza stare lì a guardare la classifica o a fare progetti. È vero che abbiamo giocato bene, ma quando si perde bisogna avere comunque un po’ di amaro in bocca e provare sempre ad andare in campo per vincere”.

Il derby arriva anche in un momento particolare della stagione: “Entrambe le squadre sono cresciute rispetto alla gara d’andata. Loro arrivano da una pausa più lunga dopo la Coppa Italia e questo potrebbe in qualche modo condizionare la partita. Noi invece abbiamo già ripreso il ritmo. Vedremo come si presenteranno, anche perché non sappiamo se avranno il roster completo e questo può essere un elemento importante soprattutto per le rotazioni”.

Accanto al coach in conferenza stampa anche il capitano Chris Burns, grande ex della sfida ma ormai abituato a incrociare Brescia: “Non so nemmeno più quante volte ho giocato contro Brescia da quando sono un ex, quindi per me personalmente non è qualcosa di nuovo o di speciale. Per la squadra invece è una grande opportunità perché affrontiamo una delle migliori squadre della Serie A e lo facciamo in casa, davanti a un palazzetto che penso sarà pieno e molto caldo. Sarà una partita divertente da giocare”.

Per il capitano la gara rappresenta soprattutto un passaggio importante nella corsa agli obiettivi stagionali: “È un’opportunità per provare a vincere la partita e fare un passo lontano dalla zona retrocessione e magari anche un passo più vicino ai playoff. È molto importante in questo senso”.

Sul futuro personale Burns preferisce non andare oltre il presente: “Onestamente non sto pensando alla prossima stagione. Voglio restare concentrato su quest’anno e sulla fine di questa stagione. Prima di tutto non mi ritiro, se questa è la domanda. Non penso che questa sarà la mia ultima stagione. Il basket ci sarà anche l’anno prossimo, ma adesso siamo concentrati su questo finale e sulla squadra”. Infine il messaggio ai tifosi alla vigilia del derby: “Portate l’intensità. Se voi portate la vostra intensità, noi porteremo la nostra e proveremo a pareggiarla”.

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