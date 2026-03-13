Ex chiesa di San Francesco: convegno sui risultati delle indagini diagnostiche

“L’ex chiesa di San Francesco a Cremona. Indagini e ricerche per la conservazione” è il titolo dell’evento in programma il prossimo 25 marzo (14.00 / 18.30) e promosso dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Cremona, Mantova e Lodi con l’Università di Pavia e il Comune di Cremona, con la collaborazione di Università IUAV Venezia, con la partecipazione del Politecnico di Milano e ospitato nella sede dell’Università Cattolica, campus Santa Monica, Cremona.

L’incontro in programma presenterà al pubblico gli esiti dei recenti studi e delle indagini diagnostiche condotte sulla fabbrica, in parte grazie anche a un finanziamento del Ministero della Cultura, offrendo nuovi contributi al dibattito sull’ex chiesa, su cui il Comune di Cremona sta avviando un primo intervento di recupero.

Aprirà il pomeriggio la lettura delle articolate geometrie del compendio, rilevate con le più aggiornate tecniche (Caterina Balletti, Università IUAV di Venezia), per proseguire con l’interpretazione dei segni conservati sui muri, e non solo, per aprire interrogativi sulle tante storie della fabbrica (Angela Squassina, Università IUAV di Venezia).

Uno sguardo ravvicinato ad alcuni elementi lignei ancora oggi conservati consentirà di avanzare ipotesi sulla copertura duecentesca (Angelo G. Landi, Politecnico di Milano; Emanuele Zamperini, Università degli Studi di Firenze).

Alcune opere, oggi collocate nei musei civici, verranno rilette in relazione all’antica chiesa (Francesca Marti, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e paesaggio per le province di Cremona Mantova e Lodi). La lettura delle fonti documentarie fornirà elementi di datazione e comprensione delle vicende storiche della fabbrica, trovando riscontro nei luoghi, dalle fasi più antiche alle trasformazioni del XVI e XVII secolo (Filippo Gemelli, Monica Visioli, Università di Pavia); dalla riforma di Faustino Rodi volta a rispondere alle nuove esigenze ospedaliere (Laura Balboni, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e paesaggio per le province di Cremona Mantova e Lodi); alle trasformazioni novecentesche e all’abbandono (Davide Bruneri, Università Iuav di Venezia).

Saranno svelati materiali e finiture e illustrate le forme di alterazione e degrado unitamente ai quadri fessurativi e deformativi, intrecciando i numerosi dati raccolti (Elena Zanasi, Università Iuav di Venezia).

Infine, il pomeriggio si chiuderà riallacciando i temi della conoscenza e quelli del progetto di conservazione (Paolo Faccio, Università IUAV di Venezia). L’evento è accreditato ai fini della formazione continua dagli ordini e collegi professionali.

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