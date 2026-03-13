Faceva "shopping" rubando nei furgoni parcheggiati, nei guai 52enne

Faceva la “spesa” rubando da furgoni in sosta: nei guai è finito un uomo di 52 anni, con precedenti di polizia a carico, fermato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile.

L’episodio risale a giovedì pomeriggio. A lanciare l’allarme è stato il proprietario di un furgone parcheggiato in via Tonani, dal cui abitacolo era stato rubato uno zaino. Il malvivente, dopo il furto si era dato alla fuga, dileguandosi tra le vie limitrofe.

Immediatamente è scattata la caccia all’uomo: con la diramazione du una accurata descrizione del malvivente. I militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cremona sono riusciti a rintracciarlo poco dopo in Piazza Libertà. L’uomo portava ancora in spalla lo zaino appena rubato. Ma, come hanno appurato i Carabinieri, quello non era l’unico bottino in suo possesso: aveva con sé anche due valigette sospette contenenti un trapano e svariati attrezzi da lavoro.

Accompagnato in caserma per accertamenti, il quadro indiziario a suo carico si è ulteriormente aggravato. Le indagini hanno infatti rivelato che le due valigette erano state rubate poco prima da un altro furgone che si trovava in sosta in via Ghisleri. Inoltre l’uomo è stato trovato in possesso di diversi accessori per telefonia cellulare, anch’essi provendo di un furto, perpetrato in un supermercato.

Tutta la refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari, mentre per il presunto ladro è scattata la denuncia per furto aggravato. Inoltre, essendo l’uomo già gravato da un decreto di espulsione, è stato affidato al personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Cremona ed il suo allontanamento dal territorio nazionale sarà eseguito il 14 marzo.

