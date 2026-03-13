Fontana “Se il costo dell’energia continuerà ad aumentare ci saranno problemi”

MILANO (ITALPRESS) – “I timori per l’economia lombarda sono gli stessi per l’economia italiana, accentuati dal fatto che noi abbiamo tanti imprenditori e attività produttive. È chiaro che se il costo dell’energia continuerà ad aumentare ci saranno sicuramente dei problemi”. Così il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a margine dell’evento “Milano Smart” a proposito delle conseguenze della guerra in Medio Oriente sull’economia regionale. “Noi cerchiamo di monitorare la situazione, ascoltiamo con attenzione ed interesse le comunicazioni che ci fa il Presidente del Consiglio – ha aggiunto – Siamo convinti che il suo lavoro vada nella direzione giusta e speriamo che anche questa parte di guerra finisca, oltre alle altre che sono in corso, e che si normalizzi la situazione geopolitica mondiale”. Per il governatore Fontana, “la fine della guerra è l’unica misura che può aiutare veramente, le altre si discuteranno eventualmente con il Governo”.

