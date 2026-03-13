Gli ambulanti di Forte dei Marmi il 22 marzo per la prima volta a Cremona

Arrivano per la prima volta in città gli ambulanti di Forte dei Marmi con le bancarelle del mercato di qualità più famoso d’Italia, che dopo tanti successi in giro per la Penisola portano finalmente a grandissima richiesta anche a Cremona il loro show itinerante all’insegna del meglio del Made in Italy artigianale e delle ultime tendenze della moda.

Si potranno infatti ammirare le ormai mitiche boutique a cielo aperto dell’originale Consorzio domenica 22 marzo in Piazza Stradivari e vie limitrofe, per un’iniziativa davvero attesissima e con il patrocinio e la collaborazione dell’Amministrazione Comunale. Una rassegna dello shopping più glamour e conveniente, con orario continuato, anche in caso di maltempo, dalle 8 alle 19.

“Il nostro Consorzio – spiega il Presidente, Andrea Ceccarelli – con il suo evento-mercato di qualità ha letteralmente reinventato una professione storica alla luce dei tempi moderni, dimostrando che la passione per il proprio lavoro, l’ingegno artigianale, la ricerca della qualità dei materiali e l’attenzione alle tendenze, possono ancora fare la differenza nel competitivo mondo del commercio attuale”.

Da sempre avvolti in un alone mitico, i famosi ambulanti toscani – ormai valutati oltre l’aspetto commerciale e divenuti un vero e proprio fenomeno di costume – propongono un autentico spettacolo di bancarelle, colori e pubblico, che fanno rivivere le magiche atmosfere del mercato del Forte, sinonimo di genuinità e qualità artigianale garantita.

Sui grandi banchi di vendita è infatti possibile trovare il meglio della tradizione toscana ed italiana dell’artigianato di qualità: abbigliamento, con nuove collezioni griffate e di stock, pelletteria di altissima fattura artigianale (borse e scarpe), la migliore produzione nazionale di cashmere, pellicceria, stoffe pregiate, biancheria per la casa, porcellane, bijoux, raffinati tessuti di arte fiorentina. Bandite per statuto imitazioni e “cineserie” di scarso pregio.

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