Guidava sbandando: tasso alcolico quattro volte oltre il consentito. Denunciato

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Crema hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un uomo di 31 anni, residente in provincia di Brescia. Il pomeriggio del 12 marzo, poco dopo le 16, la pattuglia della Radiomobile è stata inviata sulla SP 235 nel comune di Soncino perché era in atto una discussione litigio tra automobilisti.

In particolare, uno dei due aveva notato che l’altro conducente aveva una condotta di guida molto pericolosa perché sbandava vistosamente e invadeva la corsia opposta di marcia. Era riuscito a farlo accostare e aveva richiesto l’intervento dei Carabinieri di Crema che hanno identificato i due occupanti del mezzo che creava la situazione di pericolo e hanno accertato che il conducente era in evidente stato di alterazione per abuso di alcolici.

Dopo il pre-test che ha confermato la positività all’alcol, è stato sottoposto al test dell’etilometro che ha evidenziato valori di circa 2,20 g/l, oltre quattro volte il consentito. Per lui la denuncia all’Autorità Giudiziaria, il ritiro di patente, mentre l’auto, di proprietà di altro soggetto, è stata affidata a persona in grado di guidare.

© Riproduzione riservata